Какой праздник 6 марта: народные приметы и запреты

Православная церковь 6 марта чтит память преподобного Тимофея. В народном календаре эта дата получила название Тимофей-весновей.

Преподобный Тимофей был учеником блаженного Феоктиста. С юных лет он решил посвятить себя Богу и монашеству, за что удостоился от Всевышнего власти над нечистыми духами и дара исцеления. Молитвы Тимофея совершали чудеса: бесноватые освобождались от демонов, люди излечивались от тяжелых болезней.

В последние годы своей жизни святой стал отшельником и скитался по пустыням и городам.

В народе говорят, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой. А если же холодно, то до лета тепла ждать не стоит.

6 марта, сразу после пробуждения, стоит выпить три глотка святой воды, а через порог необходимо переступать только с левой ноги. На улице – обходите валяющиеся на дороге носовые платки и целлофановые пакетики, на них могут порчу навести.

В народе говорили, что если сегодня купить новую обувь, она обязательно прослужит долго.

Что нельзя делать 6 марта:

Запрещается в этот день употреблять спиртные напитки.

Не рекомендуется в этот день высаживать растения, а также поливать их.

Запрещается копить хлам, больше всего это касается старой одежды и обуви.

В этот день нельзя оставлять незаконченными дела.

Не нужно пожилым людям этот день проводить дома. Необходимо выйти хотя бы на 30 минут на улицу.

В этот день нельзя рубить березовые и кленовые ветки.

Согласно приметам, незамужним девицам и женщинам 6 марта нельзя покупать нижнее белье.

Народные приметы:

Пришел Тимофей-весновей – значит, тепло у дверей.

По Тимофею весну смотрели – какой день, такая и весна. Если вокруг дерева края тающего снега крутые, то весна будет холодной, пологие – затяжной.

Если вода по улицам рано потекла, то и сеять нужно рано. Если поздно, то удастся поздний сев.

Если весна ранняя, то и осень рано наступит.

Встреча с белым зайцем указывает на то, что снег ещё обязательно выпадет.

Воздух сухой в этот день – жди потепления.

Западный ветер дует на протяжении нескольких дней – жди сырую погоду.

Если перелетные птицы весной прилетели вовремя – будет хороший хлебный урожай.

Ранее, "Телеграф" писал, какой погоды ждать украинцам на три праздничных выходных - 6, 7 и 8 марта. Синоптики из Укргидрометцентра предупреждают, что морозы еще не уходят, и будут периодически о себе напоминать, особенно ночами.