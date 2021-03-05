Зима не отступает, но и весна не сдается: синоптики предупредили о погодных "качелях" на праздники

Во время праздничных выходных, которые удлинились на день из-за Международного женского дня 8 Марта, в Украине ожидается пасмурная погода, но с прояснениями, местами – с дождем и снегом.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Причем морозы в Украине будут напоминать о себе ночами и о полноценной весне пока говорить не приходится.

6 марта

В субботу на большей части Украины ожидается пасмурная погода с прояснениями. В этот день осадков не предвидится. Днем температура воздуха будет варьироваться в пределах +2…+4, а ночью – от -3…-6. Причем теплее всего будет на востоке страны: при +2…+4 днем, ночью здесь температура на градусниках не опустится ниже -1…+1.. В Киеве также будет пасмурно с прояснениями. Что касается температуры воздуха, то днем столбики термометра покажут +1…+3, а ночью - -4…-6.

7 марта

В воскресенье погода ничем особо не будет отличаться от субботней – также пасмурно, но с прояснениями и без осадков. Правда, ночью, будет намного холоднее, чем днем ранее. Например, в Ивано-Франковске ночные температуры опустятся до -6…-8. В Киеве погодная ситуация останется неизменной, температурный режим будет держаться на том же уровне.

8 марта

В понедельник погода в Украине изменится кардинально. Хотя на большей части территории и сохранится сухая облачная погода с прояснениями, но местами возможны осадки в виде снега или что еще хуже – снега с дождем. В этом плане не повезет востоку Украины. Естественно, что осадки принесут с собой и небольшое похолодание. "Минус" будет не только дневным, но и ночным. Так, на большей части Украины днем ожидается -1…+1, а ночью - -1…-3. Наиболее тепло будет на юге – в Одессе, Николаеве и Херсоне и днем и ночью, будет преобладать хороший "плюс". В Киеве днем ожидается -1…+1, ночью - -1…-3, без осадков, но пасмурно и с прояснениями.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой погоды ждать в первые два месяца весны.