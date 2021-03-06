Мокрый снег с дождем: синоптик озвучила прогноз погоды 6 марта в Украине

6 марта в Украине заснежит, осадков стоит ожидать преимущественно в центральных и восточных областях.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу дождь с мокрым снегом стоит ожидать на востоке, севере и в районе Карпат.

Выходные встретят украинцев холодом, поэтому температура будет от +1 до +6 градусов, а ночью ожидается мороз.

В то же время на юге страны будет теплее всего, температура будет от +3 до +5 градусов и около нуля ночью.

Погода в Украине, карта - Гидрометцентр.

В столице в субботу и воскресенье погода будет без осадков. Температура будет от +1 до +3 градусов днем, а ночью от 3 до 5 градусов мороза.

Стоит напомнить, что ранее украинский народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в марте и апреле в Украине.