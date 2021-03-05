Держали в заключении более четырех лет: в Украину вернулся фигурант дела "крымских диверсантов"

В Украину вернулся освобожденный политзаключенный Глеб Шаблий.

Об этом сообщил у себя в Твиттер глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири", - написал он.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Глеб Шаблий - украинский ученый-гидрограф родом из Крыма. Окончил Севастопольский военно-морской институт, служил офицером ВМС Украины, а после увольнения в запас окончил бакалавриат гидрографии и метеорологии.

Был задержан 15 ноября 2016 года по т.н. "делу Крымских террористов". Тогда его обвинили в изготовлении взрывчатых устройств и приговорили к пяти годам заключения.

Как сообщалось ранее, суд в Ростове приговорил к пяти годам заключения другого украинского политзаключенного Олега Приходько.