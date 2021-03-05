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Держали в заключении более четырех лет: в Украину вернулся фигурант дела "крымских диверсантов"

Держали в заключении более четырех лет: в Украину вернулся фигурант дела "крымских диверсантов"
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф

В Украину вернулся освобожденный политзаключенный Глеб Шаблий. 

Об этом сообщил у себя в Твиттер глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

"Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири", - написал он. 

Глеб Шаблий - украинский ученый-гидрограф родом из Крыма. Окончил Севастопольский военно-морской институт, служил офицером ВМС Украины, а после увольнения в запас окончил бакалавриат гидрографии и метеорологии.

Был задержан 15 ноября 2016 года по т.н. "делу Крымских террористов". Тогда его обвинили в изготовлении взрывчатых устройств и приговорили к пяти годам заключения.  

Как сообщалось ранее, суд в Ростове приговорил к пяти годам заключения другого украинского политзаключенного Олега Приходько.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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МИД, Политзаключенные, Дмитрий Кулеба, Глеб Шаблий.
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