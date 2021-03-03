Суд в России приговорил крымчанина к пяти годам колонии: в чем его обвинили

Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону в среду, 3 марта, приговорил 62-летнего крымского активиста Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей (около 41,7тыс. грн по курсу НБУ).

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, такой незаконный приговор российский суд вынес украинцу по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

"Олег Приходько будет вынужден отбывать первый год наказания в тюрьме, где все осуждении содержатся в камерах", - уточнила Денисова.

Она осудила незаконный приговор российского суда и подчеркнула, что считает его "местью оккупационной власти господину Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединение Крыма к России".

Украинский омбудсмен также подчеркнула, что Приходько в своем почтенном возрасте и с тяжелыми хроническими заболеваниями может не выдержать таких условий содержания, которые ему назначил российский суд.

В связи с этим она призвала международное сообщество продолжать давление на Российскую Федерацию "и требовать немедленного освобождения всех пленников Кремля".

Как сообщает "Крым.Реалии", до незаконной аннексии Крыма Россией Приходько возглавлял ячейку партии "Свобода" в том же районе Крыма, где жил - Сакском.

По версии российского "следствия", Приходько якобы намеревался взорвать здание администрации Сак, чтобы принудить власти Крыма "к вхождению полуострова в состав Украины".