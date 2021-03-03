Скачать
Среда, 03.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем Лукашенко зовет самолеты Путина и чем ему придется платить за них
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем Лукашенко зовет самолеты Путина и чем ему придется платить за них
Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования
Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования
"Грабежи, игра ва-банк и разборки с Западом": что забыли в Ливии российские наемники
"Грабежи, игра ва-банк и разборки с Западом": что забыли в Ливии российские наемники

Суд в России приговорил крымчанина к пяти годам колонии: в чем его обвинили

Суд в России приговорил крымчанина к пяти годам колонии: в чем его обвинили
15:27 Сегодня Телеграф ОО

Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону в среду, 3 марта, приговорил 62-летнего крымского активиста Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей (около 41,7тыс. грн по курсу НБУ).

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, такой незаконный приговор российский суд вынес украинцу по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

Активисты запустили в оккупированный Крым огромный украинский флаг (фото)

"Олег Приходько будет вынужден отбывать первый год наказания в тюрьме, где все осуждении содержатся в камерах", - уточнила Денисова.

Она осудила незаконный приговор российского суда и подчеркнула, что считает его "местью оккупационной власти господину Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединение Крыма к России".

В Херсоне "повесили" Путина на День сопротивления оккупации Крыма (фото)

Украинский омбудсмен также подчеркнула, что Приходько в своем почтенном возрасте и с тяжелыми хроническими заболеваниями может не выдержать таких условий содержания, которые ему назначил российский суд.

В связи с этим она призвала международное сообщество продолжать давление на Российскую Федерацию "и требовать немедленного освобождения всех пленников Кремля".

Как сообщает "Крым.Реалии", до незаконной аннексии Крыма Россией Приходько возглавлял ячейку партии "Свобода" в том же районе Крыма, где жил - Сакском.

По версии российского "следствия", Приходько якобы намеревался взорвать здание администрации Сак, чтобы принудить власти Крыма "к вхождению полуострова в состав Украины". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 145

Все по теме:

Суд, Тюрьма, Приговор, Людмила Денисова, Росссия, Крымчанин, Олег Приходько.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков наделал шуму в России своим заявлением о русском языке
02 В Одессе обстреляли маршрутку с пассажирами: видео после первых минут ЧП
03 Подрыв авто с военными ВСУ на Донбассе: появились новые подробности
04 "Усатая сволочь": Комаровского обвинили в проблемах с российской медициной
05 Когда день не задался: в России ремонтники чинили водонапорную башню, но остались без машины (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
Родительские субботы в 2021 году: даты
Родительские субботы в 2021 году: даты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь