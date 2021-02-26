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В Херсоне "повесили" Путина на День сопротивления оккупации Крыма (фото)

В Херсоне "повесили" Путина на День сопротивления оккупации Крыма (фото)
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Perepichka News

В пятницу, 26 февраля в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя жители Херсона, на площали Свободы казнили через повешенье чучело президента России Владимира Путина. В то же время матрешку-триколор с изображением главы Кремля сожгли.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Perepichka News".

Согласно предоставленным данным, активисты на площади Свободы организовали церемонию, которая не обошлась без плаката с уже хорошо знакомой всем украинцам надписью: "Путин - х**ло".

"Так будут выглядеть "Отряды Путина" в параллельной вселенной", - прокомментировали произошедшее в Телеграм-канале. Там также поделились фотографиями с места событий в Херсоне.

Кадры "повешенного Путина":

Путин чучело

чучело Путина

Стоит напомнить, что ранее, 25 февраля госсекретарь США потребовал от России прекратить оккупацию Крыма.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Херсон, Владимир Путин.
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