В Херсоне "повесили" Путина на День сопротивления оккупации Крыма (фото)

В пятницу, 26 февраля в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя жители Херсона, на площали Свободы казнили через повешенье чучело президента России Владимира Путина. В то же время матрешку-триколор с изображением главы Кремля сожгли.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Perepichka News".

Согласно предоставленным данным, активисты на площади Свободы организовали церемонию, которая не обошлась без плаката с уже хорошо знакомой всем украинцам надписью: "Путин - х**ло".

"Так будут выглядеть "Отряды Путина" в параллельной вселенной", - прокомментировали произошедшее в Телеграм-канале. Там также поделились фотографиями с места событий в Херсоне.

Кадры "повешенного Путина":

Стоит напомнить, что ранее, 25 февраля госсекретарь США потребовал от России прекратить оккупацию Крыма.