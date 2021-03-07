Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта

В Украине в воскресенье ожидается холодная погода с сильными ветрами.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых! Не забывайте дома шарфик и перчатки, очень полезной как раз будет маска - потому что холодный ветер будет "обжигающим" для лица и рук", - написала она.

При этом, отмечает она, значительные осадки в стране днем не ожидаются. Мокрый снег с дождем возможен лишь ближе к ночи в Волынской, Ровенской и всех северных областях.

Ночью на территории Украины ожидается -2...-7 градусов, а вот днем столбик термометра поднимется до +2..+6 градусов. В Карпатах и северных регионах страны температура ночью может достигать -9...-12 градусов.

"В ближайшие дни еще побудет холодная погода, а вот следующие выходные обещают быть более веселыми, с пятницы температура воздуха повысится до +7... +10 градусов", - добавила Диденко.

О сильных порывах ветра также сообщает Укргидрометцентр.

По его данным 7 марта ночью в Волынской и Ровенской областях, а также днем по всей Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с.

Как сообщалось ранее, из-за огромных долгов "Донецктеплокоммунэнерго", Донецкая область осталась без тепла.