Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше
Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта

Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
00:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украине в воскресенье ожидается холодная погода с сильными ветрами. 

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. 

"Порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых! Не забывайте дома шарфик и перчатки, очень полезной как раз будет маска - потому что холодный ветер будет "обжигающим" для лица и рук", - написала она. 

При этом, отмечает она, значительные осадки в стране днем не ожидаются. Мокрый снег с дождем возможен лишь ближе к ночи в Волынской, Ровенской и всех северных областях.

Ночью на территории Украины ожидается -2...-7 градусов, а вот днем столбик термометра поднимется до +2..+6 градусов. В Карпатах и северных регионах страны температура ночью может достигать -9...-12 градусов. 

"В ближайшие дни еще побудет холодная погода, а вот следующие выходные обещают быть более веселыми, с пятницы температура воздуха повысится до +7... +10 градусов", - добавила Диденко. 

Погода в Украине 7 марта

О сильных порывах ветра также сообщает Укргидрометцентр. 

По его данным 7 марта ночью в Волынской и Ровенской областях, а также днем по всей Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с,  а в Карпатах 25-30 м/с.

Погода в Украине 7 марта

Как сообщалось ранее, из-за огромных долгов "Донецктеплокоммунэнерго", Донецкая область осталась без тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 196

Все по теме:

Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
02 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
03 "Хабиб против Макгрегора": сеть насмешило видео "Мортал Комбата" во Львове
04 В России произошел взрыв и пожар прямо посреди реки, есть пострадавший (видео)
05 Мадуро заговорил "на русском" после прививки "Спутника V" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
&quot;Все в кровище&quot;: в Одессе мужчина &quot;штурмовал&quot; наливайку, где ему отказались налить (видео)
"Все в кровище": в Одессе мужчина "штурмовал" наливайку, где ему отказались налить (видео)
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь