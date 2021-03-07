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В Украине сорвали джекпот в 33 млн грн: в сети гадают, кто оказался везунчиком

В Украине сорвали джекпот в 33 млн грн: в сети гадают, кто оказался везунчиком
20:13 Сегодня Телеграф Фото: Википедия

В Украине игроку в лотерею УНЛ удалось сорвать рекордный выигрыш. 

Об этом сообщает пресс-служба Украинской национальной лотереи в Фейсбук. 

"Невероятно повезло онлайн-игроку УНЛ. Он выиграл самый большой джекпот Украины - 33 032 000 гривен! Поздравляем нашего победителя", - говорится в сообщении. 

Теперь новый джекпот будет стартовать с суммы в 3 миллиона гривен. 

О том, из какого города счастливчик, в УНЛ пока не знают, так как билет был приобретен на сайте. 

В Украине сорвали рекордный джекпот

В комментариях к записи люди поздравили победителя, но нашлись и те, кто допустил, что выигрыш заберет "кто-то из своих". 

Высказываются предположения, что джек-пот мог сорвать нардеп, видимо памятуя случай со "слугой народа" Максимом Павлюком, который задекларировал около двух миллионов гривен в качестве выигрыша в лотерею.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в ЮАР сразу 20 человек сорвали джекпот национальной лотереи. При этом комбинация оказалась до боли банальной - 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украина, Лотерея, УНЛ.
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