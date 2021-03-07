В Украине сорвали джекпот в 33 млн грн: в сети гадают, кто оказался везунчиком

В Украине игроку в лотерею УНЛ удалось сорвать рекордный выигрыш.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской национальной лотереи в Фейсбук.

"Невероятно повезло онлайн-игроку УНЛ. Он выиграл самый большой джекпот Украины - 33 032 000 гривен! Поздравляем нашего победителя", - говорится в сообщении.

Теперь новый джекпот будет стартовать с суммы в 3 миллиона гривен.

О том, из какого города счастливчик, в УНЛ пока не знают, так как билет был приобретен на сайте.

В комментариях к записи люди поздравили победителя, но нашлись и те, кто допустил, что выигрыш заберет "кто-то из своих".

Высказываются предположения, что джек-пот мог сорвать нардеп, видимо памятуя случай со "слугой народа" Максимом Павлюком, который задекларировал около двух миллионов гривен в качестве выигрыша в лотерею.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в ЮАР сразу 20 человек сорвали джекпот национальной лотереи. При этом комбинация оказалась до боли банальной - 5, 6, 7, 8, 9 и 10.