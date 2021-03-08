К концу весны яблоки станут "золотыми": эксперты сообщили о серьезном подорожании фруктов

В мае ожидается сильный скачок цен на яблоки, в три раза – до 75 гривен за килограмм.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Запасы яблок на складах подходят к концу, поэтому скачок цен вполне ожидаем, и происходит весной практически ежегодно. Все дело в том, что в Украине большинство яблок перерабатывают на сок и массово вывозят за границу, поэтому на внутренние потребности страны остается немного.

Кроме того, подорожало и топливо, поэтому подорожала и транспортировка, и доставка фруктовой продукции к точкам реализации.

Планируется, что нехватку отечественных яблок на украинском рынке будут перекрывать фруктами из Польши.

"Если ягод доступных не будет, и они будут по 100 гривен, как в июне прошлого года, тогда яблоко по цене 55-75 люди очевидно купят", – объясняет эксперт аграрного рынка Александр Хорев, уточняя, что в противном случае, если ягод буде достаточно, украинцы переключатся на них и яблоки в цене не взлетят.

Как сообщал "Телеграф", ранее молоко выросло в цене из-за сезонного спада производства.