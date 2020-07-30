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Молоко растет в цене на фоне сезонного спада производства

Молоко растет в цене на фоне сезонного спада производства
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Стоимость молоко-сырья стремительно растет из-за сезонного спада производства в Украине. Об этом поведали в пресс-службе Ассоциации производителей молока.

"Тренд поддерживается активным ростом цен на большие партии молока самого высокого качества – "экстра", - говорят представители Ассоциации.

По их словам, средняя стоимость этого сорта составила 10,3 грн/кг, то есть подорожала на 14 копеек. "Высший" сорт молока подорожал на 12 копеек - до 9,82 грн. Первый сорт подорожал на 10 копеек - 9,19 грн./кг.

Также они добавили, что диапазон колебаний цен на экстра изменился по регионам:

  • Запад ― 9,90-10,4 грн/кг;

  • Восток ― 9,9-10,40 грн/кг;

  • Север ― 10,0-10,5 грн/кг,

  • Юг ― 9,90-10,5 грн/кг,

  • Центр ― 10,0-10,50 грн/кг.

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"Хоть и с некоторым опозданием, но цены, все таки, активизировали свое движение вверх. В знаки дается сезонное снижение производства на фоне летнего сокращения в 3,7%. Отсрочено начало рост в этом году обусловлено падением спроса по известным всем причинам, однако на данный момент уже отмечается его оживление, особенно в сегменте ГоРеКа", - отметили в профильной ассоциации.

Сроки полного восстановления пока неизвестны, говорится в сообщении, и прогнозы цен в текущем году будут слишком усложненные.

Напомним, за январь-июнь 2020 года производство молока в Украине сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 4,59 млн тонн.

За январь-июнь 2020 года в Украине было произведено 4,59 млн тонн молока (на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 1,39 млн тонн молока (на 0,7% меньше), хозяйства населения — 3,20 млн тонн (на 4,9% меньше).

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Молоко, Цены, Цены на продукты.

Автор:

Телеграф
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