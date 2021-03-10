Солнечно, но морозно: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Погода в Украине 10 и 11 марта будет холодной из-за присутствия антициклона, но значительных осадков не предвидится.

Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, небольшие осадки ожидаются только в Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Черновцах и Виннице с Одессой.

Температура воздуха будет от -1 до +1 градуса на севере, западе и востоке страны. В то же время в центре и на юге градусники покажут около 0 +2 градусов. И только на Закарпатье будет теплее всего, от +4 до +6 градусов.

В Киеве 10 и 11 марта осадков не ожидается. Ночью будет морозно от -6 до -8 градусов, а вот днем температура воздуха будет от 0 до +2 градусов.

Погода в Украине 10 марта: карта - Гидрометцентр.

В то же время 11 марта осадков в стране не ожидается. При этом погода практически не изменится. Разве что, только на юге и западе потеплеет до +2 +4 градусов.

Ночные температуры от -6 до -9 градусов будут оставаться все два дня (10 и 11 марта).

Погода в Украине 11 марта: карта - Гидрометцентр.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 10 марта.