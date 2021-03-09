К 207-летию Шевченко назвали победителей Шевченковской премии: кто отличился в 2021 году

9 марта, в 207 день рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко, Комитет Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов 2021 года.

Главный редактор телевидения НСТУ Юрий Макаров перед началом объявления победителей сообщил, что торжественная церемония награждения состоится 22 мая в Каневе.

"Церемония этого года будет позже - только в мае в городе Каневе, рядом с могилой Кобзаря", - сказал Макаров.

Список лауреатов Шевченковской премии 2021:

Номинация "Публицистика, журналистика" - Станислав Асеев за работу "В изоляции".

Номинация "Киноискусство" - Валентин Васянович с фильмом "Атлантида".

Номинация "Визуальные искусства" - Борис Михайлов с проектом "Испытание смертью".

Номинация "Литература" - Оксана Луцишина с романом "Иван и Феба".

Номинация "Музыкальное искусство" - Александр Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальський (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительная продюсер), музыкальное агентство "УХО" - цикл "Архитектура голоса".

Номинация "Театральное искусство" - Александр Бегма (композитор), представление Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинский "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Ранее, "Телеграф" писал, что креативные пользователи соцсетей решили "поздравить" Тараса Григоровича Шевченко с его 207-летием совместив его произведения с киновселенной Marvel.