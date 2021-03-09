В день рождения Тараса Шевченко персонажи Marvel "заговорили" словами из его стихов (фото)

9 марта мир празднует день рождения классика украинской литературы, выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко, памятник которого был обезглавлен недавно в Ивано-Франковской области.

Чтобы по особому отметить этот день, креативные пользователи соцсетей, среди которых нашлись фанаты киновселенной Marvel, решили "поздравить" художника с его 207-летием.

Пользователь Alexander Derkach решил выложил в Twitter кадры из фильмов о "Мстителях" и прописать на них известные строки из стихов Шевченко. Подписи очень хорошо дополняют картинку.

Кроме этого 9 марта также отмечается Всемирный день диджея. В связи с этим пользователи решили "объединить" праздники, чтобы никого не обидеть.

Напомним, что к 8 марту на Международный женский день "Укрпоштой" были выпущены почтовые марки с обнаженными телами в жанре "ню". Первый выпуск украсили работы Тараса Шевченко "Одалиска".