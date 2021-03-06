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Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода

Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Правоохранители установили личности и задержали вандалов, которые накануне повредили памятник Тарасу Шевченко в селе Подпечеры в Ивано-Франковской области. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Фейсбук. 

Отмечается, что акт вандализма совершили двое местных 18-летних жителей. 

Утром 5 марта стало известно, что злоумышленники сняли голову с памятника Шевченко и оставили ее рядом.  

Открыто уголовное дело по ч.1 ст. 296 (хулиганство), санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 17000 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о вручении вандалам подозрения. 

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 5 февраля, вандалы повредили памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Памятник облили красной краской.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Тарас Шевченко, Ивано-Франковская область, Вандалы, Нацполиция.
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