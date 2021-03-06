Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода

Правоохранители установили личности и задержали вандалов, которые накануне повредили памятник Тарасу Шевченко в селе Подпечеры в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Фейсбук.

Отмечается, что акт вандализма совершили двое местных 18-летних жителей.

Утром 5 марта стало известно, что злоумышленники сняли голову с памятника Шевченко и оставили ее рядом.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст. 296 (хулиганство), санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 17000 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о вручении вандалам подозрения.

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 5 февраля, вандалы повредили памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Памятник облили красной краской.