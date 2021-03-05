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Под Ивано-Франковском вандалы обезглавили памятник Тарасу Шевченко (фото)

Под Ивано-Франковском вандалы обезглавили памятник Тарасу Шевченко (фото)
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф фото: Руслан Марцинкив/Facebook

В Подпечерах, под Ивано-Франковском, вандалы поиздевались над памятником Тараса Шевченко: под местным домом культуры у памятника Кобзарю отрезали голову.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - отметил мэр.

Он выразил надежду, что скоро удастся выяснить, кто это сделал.

"Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно "оценить" эту провокацию!" – обратился Марцинкив к полицейским.

На кадрах действительно можно увидеть обезглавленный памятник. Причем вандалы не унесли голову Кобзаря собой, а положили рядом с монументом.

"Почему людям просто не живется на земле? Почему есть такие люди, которые не могут жить, если не навредят? Да живи, человек. Живи, радуйся каждому дню, потому что завтра может и не быть", "Не беспокойтесь, уважаемые, наказание их же найдет. А нам следует быстро восстановить памятник и стать еще сильнее и выше духом над такими проявлениями зла", - написали в комментариях под постом мэра об инциденте.

 Как сообщал "Телеграф", ранее в ночь на пятницу, 5 февраля, вандалы повредили памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Памятник облили красной краской.

Также в селе Яреськи, в ночь на воскресенье,  10 января, неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Прикарпатье, Ивано-Франковская область, Памятники, Вандалы, Подпечеры, памятник Тараса Шевченко.
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