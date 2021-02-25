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К 150-летию Леси Украинки: звезды читают стихи великой поэтессы (видео)

К 150-летию Леси Украинки: звезды читают стихи великой поэтессы (видео)
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 февраля 2021 года исполняется 150 лет со дня рождения знаменитой писательницы Леси Украинки.

В честь этого события многие украинские селебрити декламируют любимые произведения поэтессы в проекте ТСН.ua под названием "Зірки читають вірші".

Певица Тина Кароль читает стих "Ви щасливі, пречистії зорі..." (1900):

 
 
 
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Певица Ирина Федишин читает стих " Конвалія" (1884):

 
 
 
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Актриса Ольга Сумская читает стих "Як дитиною, бувало…" (1897):

 
 
 
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К 150-летнему юбилею Леси Украинки: теперь в Instagram можно примерить "маску" поэтессы (фото)

Певец Дмитрий Монатик читает стих "І все-таки до тебе думка лине..." (1895):

 
 
 
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Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая читает стихотворение "Стояла я і слухала весну..." (1895):

 
 
 
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Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов читает стих "Contra spem spero!" (1890):

 
 
 
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Шоумен Александр Педан читает стих "Мріє, не зрадь!" (1905):

 
 
 
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Также к проекту присоединились актеры студии "Квартал 95": Евгений Кошевой, Юрий Великий, Александр Пикалов, Владимир Мартынец.

 
 
 
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Ранее сообщалось, что в литературно-мемориальном музее Леси Украинки представлена уникальная ЗD фигуру выдающиеся землячки.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

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Знаменитости, Стихи, Леся Украинка.
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