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Какой праздник 11 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 11 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

11 марта православная церковь почитает память святителя Порфирия. Святой прославился тем, что более 20 лет занимался строительством храмов, и постоянно трудился над утверждением и распространением христианства.

Считается, что благодаря молитве святителя Порфирия в период великой засухи Всевышний послал дождь.

Также день 11 марта известен как Птичий день, так как птицы прилетали из теплых краев и начинали вить гнезда.

11 марта - отличный день для рыбалки. Считалось, что она будет удачной в этот день.

В этот день наши предки пытались предсказать погоду. Обычно в этот день царила довольно теплая погода, но весна была еще изменчивой, и впереди еще могли быть серьезные морозы.

Что нельзя делать 11 марта:

  • В этот день нельзя сажать вербу, плевать в реку, и брать в руки веревку.

  • Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

  • Отказывать в помощи.

  • В этот день нельзя было знакомиться с девушками и женщинами. Считалось, что в них на Порфирия могут вселиться бесы.

Народные приметы 11 марта:

  • Дождь на Порфирия – к доброму лету.

  • Если к этому дню все птицы прилетели с теплых стран, то будет отменный урожай хлеба.

  • Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодное; на теневой – жаркое.

  • Выпавший в этот день снег скоро растает, но он предвещает холодное и сырое лето.

  • Воробьи в стаи сбиваются – к солнечной и сухой погоде.

  • Голуби воркуют, вороны кружат над головой – к теплу.

  • Облака высоко плывут – к ясной погоде.

  • Если ночью небо ясное и звездное, лето будет жарким и грозовым.

  • Утром туман – к непогоде, вечером – к теплу.

  • Дует южный или юго-западный ветер – к оттепели.

Ранее, “Телеграф” писал, что синоптики из Гидрометцентра сообщили, какой будет погода в Украине 11 марта. Ожидаются холода из-за присутствия антициклона, но без значительных осадков.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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