Какой праздник 11 марта: народные приметы и запреты

11 марта православная церковь почитает память святителя Порфирия. Святой прославился тем, что более 20 лет занимался строительством храмов, и постоянно трудился над утверждением и распространением христианства.

Считается, что благодаря молитве святителя Порфирия в период великой засухи Всевышний послал дождь.

Также день 11 марта известен как Птичий день, так как птицы прилетали из теплых краев и начинали вить гнезда.

11 марта - отличный день для рыбалки. Считалось, что она будет удачной в этот день.

В этот день наши предки пытались предсказать погоду. Обычно в этот день царила довольно теплая погода, но весна была еще изменчивой, и впереди еще могли быть серьезные морозы.

Что нельзя делать 11 марта:

В этот день нельзя сажать вербу, плевать в реку, и брать в руки веревку.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Отказывать в помощи.

В этот день нельзя было знакомиться с девушками и женщинами. Считалось, что в них на Порфирия могут вселиться бесы.

Народные приметы 11 марта:

Дождь на Порфирия – к доброму лету.

Если к этому дню все птицы прилетели с теплых стран, то будет отменный урожай хлеба.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодное; на теневой – жаркое.

Выпавший в этот день снег скоро растает, но он предвещает холодное и сырое лето.

Воробьи в стаи сбиваются – к солнечной и сухой погоде.

Голуби воркуют, вороны кружат над головой – к теплу.

Облака высоко плывут – к ясной погоде.

Если ночью небо ясное и звездное, лето будет жарким и грозовым.

Утром туман – к непогоде, вечером – к теплу.

Дует южный или юго-западный ветер – к оттепели.

Ранее, “Телеграф” писал, что синоптики из Гидрометцентра сообщили, какой будет погода в Украине 11 марта. Ожидаются холода из-за присутствия антициклона, но без значительных осадков.