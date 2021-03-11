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Власти хотят поделить Украину на "функциональные зоны": что это такое и зачем нужно

Власти хотят поделить Украину на "функциональные зоны": что это такое и зачем нужно
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф

Украину будут делить по-новому. Теперь раздел пойдет по функциональным зонам.

Об этом рассказал  чиновник, сообщает Министерство развития общин и территорий.

По его словам, Украина будет разделена на функциональные зоны, которые  позволят эффективно сосредоточить ресурсы, направленные на развитие регионов.

По мнению министра, подобные эксперименты дадут экономические преимущества жителям разных областей и позволят более эффективно развивать регионы.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона с десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные - в первом случае - в неблагоприятных условиях, во втором - наоборот. Также монофункциональные города, является шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики", - сказал министр Чернышев.

По факту к 2027 году Украина будет разделена примерно так:

  • Горные территории Украинских Карпат
  • Макрорегион «Азов-Черное море»
  • приграничные регионы
  • Пограничные территории в неблагоприятных условиях
  • Временно оккупированных территориях Украины
  • Природоохранные территории (Изумрудная сеть)
  • городские агломерации
  • Центры экономического развития
  • Монофункциональные старопромышленные города
  • Сельские территории в неблагоприятных условиях

Проекты по функциональным территориям уже разрабатываются.

Напомним, в минюсте предлагали изменить положения о Крыме в Конституции Украины, поскольку действующие нормы способствовали созданию ситуации, которая позволила России аннексировать полуостров.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Реформы, Раздел страны, Алексей Чернышев.
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