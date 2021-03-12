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Какой праздник 12 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 12 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

12 марта православная церковь почитает память преподобного Прокопия Декаполита. Святой Прокопий вместе со святым Василием противостоял иконоборческой ереси, что распространялась в Византии в VIII веке.

Считалось, что с этого дня наступает настоящая весна, начинает таять снег на крышах, а реки вскрываются ото льда. Начиная с 12 марта, и до тех пор, пока дороги немного не подсохнут, люди старались не отправляться в дальние поездки без особой нужды.

Так, как весна начинала входить в свои “обязанности”, то люди начинали готовиться к началу посевных работ: проверяли семена, делали магические обряды на добрую страду и хороший урожай, чинили инвентарь.

Запреты 12 марта:

  • не стоит планировать дальние поездки,

  • нельзя стричь волосы,

  • не рекомендуется вступать в брак 12 марта,

  • если в этот день вышивать, то ослабнут руки,

  • не стоит 12 марта брать деньги в долг. 

Народные приметы 12 марта:

  • Считали, что, если на вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая.

  • Подснежники появились – пора начинать полевые работы.

  • Капает с крыш – нельзя в дальнюю дорогу отправляться, поскольку распутница началась, и ехать на санях опасно

  • Макушки вербы распустились 12 марта – посевы будут хорошими. Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы. Если распустилась вся верба, то можно собрать хороший урожай

  • Собака охотнику дорогу перебегает – охота пройдет средне, без особой добычи.

  • Почки набухают – жди потепления.

Ранее, “Телеграф” писал, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды ждать украинцам 12 марта. Она сообщила, что циклон принесет в Украину плохую погоду с осадками и сильным ветром.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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