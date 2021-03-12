Суд оштрафовал на 14,5 тыс. грн украинца за посты против Зеленского в соцсетях

Украинца оштрафовал суд на более 14 тысяч гривен за высказывания в социальной сети о президенте Владимире Зеленском и "Слуге народа".

Об этом сообщили в Реестре судебных дел.

Так, в Деснянском суде Чернигова 5 марта украинца обязали выплатить 14450 гривен штрафа.

Пользователя сети обвинили в публичном призыве к захвату госвласти, а также в распространении материалов призывающих совершить подобного рода действия.

Согласно предоставленным данным, мужчина в заблокированной Украиной соцсети "Одноклассники" написал 2 поста, в которых призвал к уничтожению президента и нардепов "СН", а также к возвращению власти украинскому народу.

Свои посты пользователь написал 10 и 9 октября 2019 года.

"Президент хочет сделать из Украины колонию для своих западных хозяев... Вернем силой власть народа и демократии в стране", - писал мужчина.

Его второй пост имеет похожую логику и изложение, как и первый. В нем украинец обливал грязью партию "Слуга народа".

Стоит напомнить, что 15 февраля житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру, в которой проживают родители Зеленского.