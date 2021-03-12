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Суд оштрафовал на 14,5 тыс. грн украинца за посты против Зеленского в соцсетях

Суд оштрафовал на 14,5 тыс. грн украинца за посты против Зеленского в соцсетях
Обновлено 08:03 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Украинца оштрафовал суд на более 14 тысяч гривен за высказывания в социальной сети о президенте Владимире Зеленском и "Слуге народа". 

Об этом сообщили в Реестре судебных дел.

Так, в Деснянском суде Чернигова 5 марта украинца обязали выплатить 14450 гривен штрафа.

Пользователя сети обвинили в публичном призыве к захвату госвласти, а также в распространении материалов призывающих совершить подобного рода действия. 

Согласно предоставленным данным, мужчина в заблокированной Украиной соцсети "Одноклассники" написал 2 поста, в которых призвал к уничтожению президента и нардепов "СН", а также к возвращению власти украинскому народу.

Свои посты пользователь написал 10 и 9 октября 2019 года.

"Президент хочет сделать из Украины колонию для своих западных хозяев... Вернем силой власть народа и демократии в стране", - писал мужчина.

Его второй пост имеет похожую логику и изложение, как и первый. В нем украинец обливал грязью партию "Слуга народа".

Стоит напомнить, что 15 февраля житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру, в которой проживают родители Зеленского.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Соцсети, Владимир Зеленский.
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