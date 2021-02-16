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Житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленкого: подробности

Житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленкого: подробности
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

15 февраля правоохранители задержали жителя Кривого Рога, который угрожал взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в Фейсбуке полиции Днепропетровской области.

Согласно предоставленным данным, злоумышленник сообщил о заминировании квартиры в Металлургическом районе города вечером 15 февраля. Его установили и задержали после проверки за считанные часы.

Будучи в состоянии опьянения, 59-летний безработный мужчина сообщил о ложном заминировании.

По данному факту было начато уголовное производство.

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По информации "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники, речь идет о квартире родителей президента Зеленского. Полиции "минер" заявил, что намерен взорвать их жилье, так как недоволен размером своей пенсии. Она составляет 2 тысячи гривень. После задержания он сообщил, что минировать квартиру не собирался, а звонил в полицию из-за обиды на президента.

Жалуется что не может пообщаться с Зеленским лично.

Стоит напомнить, что на начало 2021 года общая численность пенсионеров в стране составляет 11,1 млн человек. При этом, самые высокие выплаты (в среднем - 13610,6 грн) получают всего 3% пенсионеров. А самые маленькие (до 1400 грн) - 0,7% пенсионеров. Самой распространенной категории - 41,2% пенсионеров - государство в среднем платит 2427,17 грн.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Заминирование, Кривой Рог, Владимир Зеленский.
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