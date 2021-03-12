В Минздраве рассказали, кто в Украине может получить вакцину от COVID-19 вне очереди

Министерство здравоохранения предлагает создать список публичных лиц, которые могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди при наличии оставшихся доз вакцины. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишут на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Это позволит популяризировать прививки от коронавируса. Вакцину могут получить кто-либо из публичных людей, если в день проведения вакцинации остаются неиспользованные дозы препарата.

Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации до тех пор, пока остатки нужно будет утилизировать. Кроме того, Ляшко заверил, что все, кто вакцинировался вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины.

Публичными и общественными деятелями в Минздраве считают:

Народных депутатов, руководителей центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главных государственных санитарных врачей (областей, Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеров и представителей религиозных организаций.

Участников боевых действий, которые обеспечивали проведение антитеррористической операции на Донбассе, гарантировали национальную безопасность.

Выдающихся писателей, журналистов, спортсменов, музыкантов, актеров, певцов, других деятелей сферы культуры, старше 60 лет.

Формируют списки общественных деятелей для вакцинации региональные Департаменты здравоохранения вместе с пресс-служба ОГА.

Напомним, что вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первыми прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, и военным.