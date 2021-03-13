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Снегопады с дождем и потепление: синоптик озвучила прогноз погоды на выходные

Снегопады с дождем и потепление: синоптик озвучила прогноз погоды на выходные
05:43 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

На выходных 13 и 14 марта в Украине немного потеплеет, но также ожидаются и осадки в виде снега и дождя.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу в субботу ветер ожидается умеренный, но в воскресенье он снова усилится.

В свою очередь воздух прогреется до +6 +9 градусов, в восточных областях будет свежее всего, около +1 +4 градусов. При этом на юге страны температура будет от +8 до +11 градусов, а на западе будет теплее всего от +9 до +14 градусов.

Из осадков в ночь на 13 марта ожидается снег и мокрый снег в регионе от Харьковщины и Сумщины до южных областей. При этом уже днем осадки прекратятся.

В субботу в столице ветер будет умеренный, а осадки прекратятся. Температура будет на уровне +6 +8 градусов.

погода 13 марта

Погода в Украине 13 марта: Карта - Гидрометцентр

В то же время в воскресенье атмосферный фронт из Европы принесет дожди на запад Украины. А тем временем в Карпатах ожидается снег и мокрый снег. При этом на остальной территории погода будет преимущественно сухой.

14 марта, вв Киеве будет без осадков, однако ветер снова усилится. Тем не менее потеплеет до +8 +10 градусов.

погода 14 марта

Погода в Украине 14 марта: Карта - Гидрометцентр

 Стоит напомнить, что ранее украинский синоптик Леонид Горбань поделился своим прогнозом погоды в Украине в марте и апреле.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Снег, Дождь, Прогноз погоды.
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