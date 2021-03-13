Какой праздник 13 марта: народные приметы и запреты

Православная церковь 13 марта почитает преподобного Василия исповедника, которого в народе называли Василий Капельник.
Василий Исповедник был учеником и сподвижником святого Прокопия Декаполита, вместе с которым и пострадал в период иконоборческого гонения. Василий и Прокопий были преданы истязаниям и посажены в тюрьму.
Главное, о чем думали люди в это время – это сосульки. Если же сосульки были длинными, то народ этому радовался, ведь тогда в этом году будет хороший урожай.
В этот день обычно бывает оттепель, однако до настоящего тепла ещё далеко. В народе говорили: появилась капель, и это означает, что зима плачет. А это означало, что весна вовсю берет бразды правления в свои руки.
Крестьяне в этот день заносили в дом веточку сосны. Считалось, что она приносит благополучие и здоровье, очищает воздух в жилище. Также из хвои варили отвары, они очень помогали детям и старикам.
В народе этот день считали одним из самых несчастливых в году, поэтому надо быть особенно осторожным.
Что нельзя делать 13 марта:
Запрещено лить воду в костер, дабы его затушить.
Нельзя в этот день после того, как будут расчесаны волосы, собирать их с расчески и кидать в огонь.
Жадничать 13 марта также нельзя, иначе везение покинет вас.
Запрещено в этот день подметать, веник может вымести из дома счастье, финансы и здоровье.
Нельзя лениться 13 марта, этот день должен пройти максимально продуктивно.
Не стоит залёживаться долго в постели.
В эту субботу категорически запрещается употреблять алкоголь и устраивать шумные вечеринки.
13 марта важно не обижать домашних животных - ни словом, ни делом.
Народные приметы 13 марта:
Если дождь идет, лету быть мокрым.
Солнце в кругах – к хорошему урожаю.
Длинные сосульки – долгий лён. Ещё длинные сосульки обещали затяжную весну.
Весенняя капель предвещает удачную охоту на зайцев.
Если на Василия Капельник с крыш свешивается много сосулек, то будет урожай зерновых.
Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет.
Месяц рогами вниз – к теплу.
Грач прилетел – снег сойдет рано, а лето будет дождливым.
Ранее, "Телеграф" сообщал, какой будет погода до конца недели. Синоптики прогнозируют, что потепление в Украине предполагается уже в субботу-воскресенье, 13-14 марта.