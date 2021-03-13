Какой праздник 13 марта: народные приметы и запреты

Православная церковь 13 марта почитает преподобного Василия исповедника, которого в народе называли Василий Капельник.

Василий Исповедник был учеником и сподвижником святого Прокопия Декаполита, вместе с которым и пострадал в период иконоборческого гонения. Василий и Прокопий были преданы истязаниям и посажены в тюрьму.

Главное, о чем думали люди в это время – это сосульки. Если же сосульки были длинными, то народ этому радовался, ведь тогда в этом году будет хороший урожай.

В этот день обычно бывает оттепель, однако до настоящего тепла ещё далеко. В народе говорили: появилась капель, и это означает, что зима плачет. А это означало, что весна вовсю берет бразды правления в свои руки.

Крестьяне в этот день заносили в дом веточку сосны. Считалось, что она приносит благополучие и здоровье, очищает воздух в жилище. Также из хвои варили отвары, они очень помогали детям и старикам.

В народе этот день считали одним из самых несчастливых в году, поэтому надо быть особенно осторожным.

Что нельзя делать 13 марта:

Запрещено лить воду в костер, дабы его затушить.

Нельзя в этот день после того, как будут расчесаны волосы, собирать их с расчески и кидать в огонь.

Жадничать 13 марта также нельзя, иначе везение покинет вас.

Запрещено в этот день подметать, веник может вымести из дома счастье, финансы и здоровье.

Нельзя лениться 13 марта, этот день должен пройти максимально продуктивно.

Не стоит залёживаться долго в постели.

В эту субботу категорически запрещается употреблять алкоголь и устраивать шумные вечеринки.

13 марта важно не обижать домашних животных - ни словом, ни делом.

Народные приметы 13 марта:

Если дождь идет, лету быть мокрым.

Солнце в кругах – к хорошему урожаю.

Длинные сосульки – долгий лён. Ещё длинные сосульки обещали затяжную весну.

Весенняя капель предвещает удачную охоту на зайцев.

Если на Василия Капельник с крыш свешивается много сосулек, то будет урожай зерновых.

Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет.

Месяц рогами вниз – к теплу.

Грач прилетел – снег сойдет рано, а лето будет дождливым.

Ранее, "Телеграф" сообщал, какой будет погода до конца недели. Синоптики прогнозируют, что потепление в Украине предполагается уже в субботу-воскресенье, 13-14 марта.