В Украину придет потепление, но оно будет недолгим: синоптик огорчила прогнозом

В Украине в ближайшие сутки сохранится сложная погодная ситуация. Так как, 12 марта в большинстве областей прошли осадки в виде мокрого снега, то на выходных на дорогах страны ожидается гололедица.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

После похолодания в Украину придет небольшое потепление - синоптики прогнозируют +8...+9 градусов.

С 13 марта на территорию страны зайдет воздух с Атлантики, который потеснит морозы и холодную погоду и принесет повышение температуры.

Потепление удержится до 16 марта, дневная температура в эти дни будет от +5 до +10 градусов.

Но тепло продержится недолго, уже в середине следующей недели снова ожидаются морозы.

Синоптик отметила, что 17 и 18 марта страну накроет циклон, поэтому следует ожидать очередного ухудшения погодных условий. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночная температура будет -2...-7 градусов, а дневная 0...+5 градуса, и не больше.

Как сообщалось, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, весна будет холодной и затяжной. Март и апрель не порадуют украинцев теплом, а настоящее весеннее потепление наступит лишь после Пасхи, 2 мая.