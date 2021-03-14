День добровольца: что это за праздник и почему его отмечают 14 марта

14 марта в Украине отмечают "День украинского добровольца".

Об этом в свое Фейсбуке сообщил украинский экс-министр обороны Степан Полторак.

"С днем украинского волонтера! Героям респект и уважение! Вечная память павшим в борьбе за Свободу и Независимость Украины!"- написал он.

В то же время в Фейсбуке украинских добровольцев также поздравила политолог Олеся Яхно.

"Добровольцы - сила, которую не просчитал Кремль в 2014 году, пытаясь уничтожить Украинскую государственность", - написала она.

В свою очередь в Фейсбуке ООС также поздравили украинских добровольцев, а также рассказали, почему в стране отмечают этот праздник 14 марта.

"14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Эта дата выбрана не случайно: ведь именно 14 марта 2014 сразу с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Вооруженные Силы Украины бок о бок с добровольцами и военнослужащими других военных формирований одними из первых встали на защиту нашего государства, когда враг пришел на нашу землю", - рассказали в командовании ОС.

Стоит напомнить, что ранее, 12 марта неподалеку от Марьинки боевики РФ открыли огонь по военным ВСУ в результате чего погиб украинец.