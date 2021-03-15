Похолодание и дождь со снегом: синоптик озвучила прогноз погоды на 15 марта в Украине

15 марта в Украину принесет очередной атмосферный фронт.
Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее прогнозу на западе, севере и в Винницкой области ожидаются осадки. В то же время из-за похолодания на западе может выпасть снег.
Остальные области страны будут под влиянием восточного циклона, поэтому осадков там ожидать не стоит.
В восточных областях и Приазовье прогнозируют сильный ветер около +7 +13 градусов.
На севере страны градусники покажут от +4 до +8 градусов.
При этом на западе Украины ожидается похолодание до +2 +5 градусов и только на Закарпатье воздух прогреется до +6 +8 градусов.
В свою очередь в столице атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и температуру воздуха до +5 градусов.
Погода в Украине 15 марта: Карта - Гидрометцентр.
16 марта в столице столбик термометров прыгнет до +9, +10 градусов, а уже в 17 марта ожидается похолодание.
Погода в Украине 16 марта: Карта - Гидрометцентр.
Погода в Украине 17 марта: Карта - Гидрометцентр.
Стоит напомнить, что ранее синоптики Гидрометцентра озвучили прогноз в Украине до 15 марта.