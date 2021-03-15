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Похолодание и дождь со снегом: синоптик озвучила прогноз погоды на 15 марта в Украине

Похолодание и дождь со снегом: синоптик озвучила прогноз погоды на 15 марта в Украине
05:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

15 марта в Украину принесет очередной атмосферный фронт.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу на западе, севере и в Винницкой области ожидаются осадки. В то же время из-за похолодания на западе может выпасть снег.

Остальные области страны будут под влиянием восточного циклона, поэтому осадков там ожидать не стоит.

В восточных областях и Приазовье прогнозируют сильный ветер около +7 +13 градусов.

На севере страны градусники покажут от +4 до +8 градусов.

При этом на западе Украины ожидается похолодание до +2 +5 градусов и только на Закарпатье воздух прогреется до +6 +8 градусов.

В свою очередь в столице атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и температуру воздуха до +5 градусов.

Погода в Украине 15 марта: Карта

Погода в Украине 15 марта: Карта - Гидрометцентр.

16 марта в столице столбик термометров прыгнет до +9, +10 градусов, а уже в 17 марта ожидается похолодание.

 Погода в Украине 16 марта: Карта

Погода в Украине 16 марта: Карта - Гидрометцентр.

Погода в Украине 17 марта: Карта

Погода в Украине 17 марта: Карта - Гидрометцентр.

Стоит напомнить, что ранее синоптики Гидрометцентра озвучили прогноз в Украине до 15 марта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода.
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