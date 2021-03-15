Какой праздник 15 марта: народные приметы и запреты

15 марта церковь почитает память священномученика Феодота, епископа Киринейского, а в народе праздник получил название - День Федота Ветроноса.

Священномученику Феодот был искусным писарем, за свою жизнь он переписал много книг для храмов. Его сын донес правителю, что у отца есть христианские книги, и святителя отправили под суд. Феодота заставляли отдать все книги и отречься от веры, но он отказался. Тогда его избили оловянными палками, но он не испугался и разрушил языческие жертвенники. Феодота долго истязали, отрезали язык и заключили в темницу, где он и скончался.

Раньше существовало поверье, что в этот день закипают все подземные ключи, выливаясь последней оттепелью на землю. Также, в день Феодота обычно поднимается очень сильный ветер, которого люди всегда боялись.

В этот день обычно начинали заниматься полевыми работами.

Что нельзя делать 15 марта:

Покупка одежды в этот день под запретом, как и штопка носков.

Если вы увидели оброненные деньги - не поднимайте!

15 марта нельзя покупать не только одежду, но и цветы - они могут забрать энергию домочадцев.

Беременным в этот день лучше не обниматься с чужими детьми, иначе собственный ребёнок будет часто болеть.

Народные приметы 15 марта:

Если на Федота мороз, дождь или снежные заносы, то травы долго не будет.

Хороший день – к ранней и теплой весне. Если погода плохая, то весна будет поздней.

Какой день, такое и лето: теплый – к теплому и мокрому лету, морозный – к холодному, а если дождь пошел, то всё лето будет дождливым.

Если на Федота мороз, травы долго не будет.

Солнце в полдень – к богатому урожаю хлеба.

Ранее, "Телеграф" писал, что синоптики сообщили, что в Украину идет потепление, но будет оно недолгим. Уже в середине следующей недели вернуться морозы и мокрый снег.