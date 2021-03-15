Известную сеть фитнес-клубов захейтили из-за конфликта с ветераном АТО: что говорят в самой компании

В международной сети фитнес-клубов "Малибу" принесли извинения ветерану АТО Антону Фомину за конфликт, произошедший во второй половине февраля. Поводом для инцидента стала громко звучащая музыка на русском языке.

Как написал на своей странице в facebook сам ветеран, ему мешал заниматься русский реп, звучащий на полную громкость из колонки. Мужчина решил сделать звук тише, что не понравилось тренеру и его другу, которые в грубой форме поговорили с ветераном, угрожая ему расправой.

После публикации поста, с мужчиной связалась фитнес директор сети фитнес-клубов Юлия Коваль и объяснила, что тренер не является их сотрудником и всего-лишь снимает зал в аренду.

Инцидент вызвал много шума в сети, а в сторону "Малибу" начали поступать угрозы. После этого фитнес директор сети-фитнес-клубов также опубликовала пост, в котором извинилась перед ветераном и высказала уважение к участникам боевых действий на востоке страны.

Напомним, в Чернигове в кофейне ветерана АТО отказались обслуживать женщину, по видимому, непатриотичных взглядов.