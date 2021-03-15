Дожди, мокрый снег и ночные заморозки: какой будет погода на этой неделе

В Украине в ближайшую неделю ожидаются дождливая и прохладная погода. Осадки придут в страну уже во вторник, 16 марта.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

"Во вторник западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius, который разлегся над Балканами. Циклон и его атмосферные фронты обусловят осадки - преимущественно дождь, в западных областях с мокрым снегом", - написала она.

На Севере, Востоке и в Центре страны существенных осадков во вторник ожидать не стоит.

Практически на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра.

Прохладная погода сохранится лишь в западных областях - днем +2...+4, ночью возможен легкий минус. На остальной территории страны возможно потепление до +10, а на юге и вовсе до +12.

"В общем, неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной", - написала Диденко.

Такие же данные приводит Укргидрометцентр.

16 марта дожди придут на Юг и Запад страны, а на остальных территориях сохранится облачная погода без осадков.

17 и 18 марта по всей территории Украины ожидаются дожди, а местами и мокрый снег. В среднем столбик термометра будет показывать +5...+7 днем и около 0...+2 ночью, впрочем на Западе температура может опустится до -1 градуса.

в пятницу и субботу дожди на Западе прекратятся, впрочем температура воздуха не будет подниматься выше +6 днем, а ночью возможно до -4 градусов мороза.

На Севере и Востоке страны дождливая погода, видимо, будет сохраняться до конца недели.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Телеграфу" рассказал, что настоящие тепло придет в Украину после Пасхи (2 мая).