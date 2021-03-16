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Дожди с мокрым снегом идут в Украину: прогноз погоды на 16 марта

Дожди с мокрым снегом идут в Украину: прогноз погоды на 16 марта
04:47 Сегодня Телеграф

По всей территории Украины во вторник, 16 марта, ожидается пасмурная прохладная погода, а в южные и западные области к тому же придут дожди. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр

Температура воздуха в западных областях ночью составит около 0...+2 градусов, а днем поднимется до +5...+7. Теплее будет лишь на Закарпатье, там днем ожидается +6...+8. Ночной мокрый снег днем превратится в дождь, который будет продолжаться до самого вечера. 

В южных областях дождь начнется лишь днем. Столбик термометра ночью будет показывать +2...+4, а днем поднимется до +8...+11. 

На остальной территории страны будет сухо, но пасмурно. Температура воздуха будет колебаться в районе +5...+9 градусов. Ниже ноля температура будет опускаться ночью лишь в Харьковской и Луганской областях. 

Погода в Украине 16 марта

Вместе с тем, синоптики предупреждают жителей центральных областей о тумане. 

В Карпатах же ожидается сильный снег и метель. 

Погода в Украине 16 марта

Кроме того, в Карпатах будет наблюдаться существенная снеголавинная опасность. 

Как сообщалось ранее, дожди на этой неделе пройдут по всей территории страны, а пасмурная погода будет сохраняться аж до выходных.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Погода, Дожди, Мокрый снег, Прогноз погоды.
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