Дожди с мокрым снегом идут в Украину: прогноз погоды на 16 марта

По всей территории Украины во вторник, 16 марта, ожидается пасмурная прохладная погода, а в южные и западные области к тому же придут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в западных областях ночью составит около 0...+2 градусов, а днем поднимется до +5...+7. Теплее будет лишь на Закарпатье, там днем ожидается +6...+8. Ночной мокрый снег днем превратится в дождь, который будет продолжаться до самого вечера.

В южных областях дождь начнется лишь днем. Столбик термометра ночью будет показывать +2...+4, а днем поднимется до +8...+11.

На остальной территории страны будет сухо, но пасмурно. Температура воздуха будет колебаться в районе +5...+9 градусов. Ниже ноля температура будет опускаться ночью лишь в Харьковской и Луганской областях.

Вместе с тем, синоптики предупреждают жителей центральных областей о тумане.

В Карпатах же ожидается сильный снег и метель.

Кроме того, в Карпатах будет наблюдаться существенная снеголавинная опасность.

Как сообщалось ранее, дожди на этой неделе пройдут по всей территории страны, а пасмурная погода будет сохраняться аж до выходных.