В Украине могут перевести на дистанционку школьников и студентов: кого это коснется

На фоне продолжающейся в Украине эпидемии коронавируса в Министерстве образования ввели новые правила, касающиеся посещения школьниками учебных заведений.

Об этом написал министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, запрещается:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;

проведение массовых мероприятий с участием более чем одного класса или группы и в присутствии зрителей.

Кроме того в регионах, в которых введен "красный уровень" эпидемической опасности запрещено посещение любых учебных заведений, кроме учеников 1-4 классов и дошкольников.

МОН также рекомендует администрациям школ при необходимости продлить каникулы.

В добавку к этим мерам Минобразования рекомендует для школ в "оранжевой" и "желтой" зонах перевести на дистанционное образование учеников 5-11 классов, а также учащихся проффесионально-технического обучения, а также студентов профессионального перед высшими и высшего образования.

"Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынужденные и имеют целью сохранение здоровья представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания", - написал Шкарлет.

Как сообщалось ранее, три больницы Прикарпатья, предназначенные для больных коронавирусом, заполнены на все 100%.