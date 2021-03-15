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В Украине могут перевести на дистанционку школьников и студентов: кого это коснется

В Украине могут перевести на дистанционку школьников и студентов: кого это коснется
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф Фото: Укринформ

На фоне продолжающейся в Украине эпидемии коронавируса в Министерстве образования ввели новые правила, касающиеся посещения школьниками учебных заведений. 

Об этом написал министр образования Сергей Шкарлет. 

По его словам, запрещается: 

  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;
  • проведение массовых мероприятий с участием более чем одного класса или группы и в присутствии зрителей. 

Кроме того в регионах, в которых введен "красный уровень" эпидемической опасности запрещено посещение любых учебных заведений, кроме учеников 1-4 классов и дошкольников. 

МОН также рекомендует администрациям школ при необходимости продлить каникулы. 

В добавку к этим мерам Минобразования рекомендует для школ в "оранжевой" и "желтой" зонах перевести на дистанционное образование учеников 5-11 классов, а также учащихся проффесионально-технического обучения, а также студентов профессионального перед высшими и высшего образования.

"Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынужденные и имеют целью сохранение здоровья представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания", - написал Шкарлет. 

Как сообщалось ранее, три больницы Прикарпатья, предназначенные для больных коронавирусом, заполнены на все 100%.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Минобразования, Школа, Карантин, Сергей Шкарлет.
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