В Украине могут перевести на дистанционку школьников и студентов: кого это коснется

На фоне продолжающейся в Украине эпидемии коронавируса в Министерстве образования ввели новые правила, касающиеся посещения школьниками учебных заведений.
Об этом написал министр образования Сергей Шкарлет.
По его словам, запрещается:
Кроме того в регионах, в которых введен "красный уровень" эпидемической опасности запрещено посещение любых учебных заведений, кроме учеников 1-4 классов и дошкольников.
МОН также рекомендует администрациям школ при необходимости продлить каникулы.
В добавку к этим мерам Минобразования рекомендует для школ в "оранжевой" и "желтой" зонах перевести на дистанционное образование учеников 5-11 классов, а также учащихся проффесионально-технического обучения, а также студентов профессионального перед высшими и высшего образования.
"Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынужденные и имеют целью сохранение здоровья представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания", - написал Шкарлет.
Как сообщалось ранее, три больницы Прикарпатья, предназначенные для больных коронавирусом, заполнены на все 100%.