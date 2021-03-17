Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты

Православная церковь 17 марта чтит память преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. А еще день этот называли днем Кикиморы, ведь именно 17 марта было принято изгонять из дома этих злых духов.

В народном календаре дата получила название Герасим-грачевник. Считалось, что именно грачи из теплых стран возвращаются одними из самых последних, а потому их возвращение означает, что весна уже полностью вступила в свои права.

День Герасима-грачевника считался единственным временем в году, когда можно было изгнать из дома кикимору. Эта нечистая сила выглядит, как грязная и встрепанная старушка со всклокоченными волосами. По преданиям, она является женой домового. Она своенравна и капризна, часто причиняет всякие мелкие неприятности, поэтому от нее старались избавиться.

Что нельзя делать 17 марта:

Не рекомендуется в эту среду произносить пафосные речи и давать обещания, которые вы не собираетесь выполнять.

Ни в коем случае нельзя в эту среду лениться, долго спать или просто лежать в постели без дела.

Не следует 17 марта разговаривать с незнакомыми и слишком красивыми представительницами прекрасного пола.

Не стоит в эту среду красить губы.

День считается неудачным для проведения хирургических операций и посещения стоматолога.

Кроме того, следует воздержаться от крупных покупок.

Также, не стоит обувать сегодня новую обувь.

Народные приметы:

Если грачи прилетели, то через месяц снег сойдет.

Грачи резвятся – к хорошей погоде.

Если птицы летят на старые гнезда, весна будет дружная.

Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.

Грачи кричат – к дождю.

Кто поутру первым грачей встретит, того ждёт удача.

Если прилетевшие грачи дружно взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.

Ясная, солнечная погода – летом в лесу будет много ягод.

Ранее, "Телеграф" писал, что Наталья Диденко сообщила, что на этой неделе Украину ожидает дождливая и прохладная погода. Синоптик на своей странице в Фейсбуке написала, что с 16 марта в Украине возможны осадки и потепления пока ждать не стоит.