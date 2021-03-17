Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)

В среду, 17 марта, Украину накроет циклон, что принесет с собой дожди, местами даже со снегом. Правда, с отсутствием осадков повезет жителям северных областей. Но не без снижения температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

"На севере, западе, в большинстве центральных областей завтра предполагается +1…+5 градусов", - уточнила синоптик.

Ощутимо теплее, по мнению Диденко будет на юге и на юго-востоке.

"В Кропивницком и в Днепре с районами еще будет ощутимо теплее: в течение дня +5…+11 градусов", - уточнила синоптик.

Что касается Киева, то здесь будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4-+5 градусов.

А потепления стоит ждать только к началу следующей недели 22-23 марта.

Слова Диденко подтверждает и прогноз погоды на среду, 17 марта, составленный в Укргидрометцентре.

Кроме того, по данным синоптиков, 17 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинна опасность (3 уровень). Аналогичная ситуация ожидается и в высокогорье Ивано-Франковской области (4 уровень).

Как сообщал Телеграф, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в апреле.