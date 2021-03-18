Суд оправдал Пашинского по делу о стрельбе в человека: экс-нардепу вернут пистолет

В четверг, 18 марта, Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал экс-заместителя главы фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса в 2016 году.

Об этом сообщают "Грати" из зала суда.

"Я полностью оправдан. Но, к сожалению, это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут", - заявил после решения суда Пашинский.

Также по решению суда, ему вернут его пистолет "Глок".

Напомним, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове.

Как сообщал "Телеграф", ранее Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Пашинского.