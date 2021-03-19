В Минобразования рассказали, отменят ли ВНО-2021

Несмотря на отмену ДПА для учеников 4 и 9 классов, ВНО в Украине будет проведено.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Он заверил, что МОН реализует все возможности для проведения онлайн-обучения без потери его качества, и, что отмена ДПА не повредит образованию. По его словам она была отменена из-за того, что не все дети в карантинных зонах имеют равный доступ к обучению.

ВНО 2021 будет проводиться, поскольку пример 2020 года показал, что можно провести тестирование в безопасных условиях даже при карантине.

Шкарлет анонсировал повышение зарплаты учителей на 9 процентов с 1 декабря 2021 года.

По информации главы образовательного комитета Сергея Бабака, ВНО-2020 показало, что результаты оказались лучше, чем ожидалось.

На данный момент по словам Бабака, МОН и Минцифры будут улучшать разработанную Всеукраинскую онлайн-школу.

Стоит напомнить, что МОН планирует забрать у выпускников 11 класса день отдыха и подготовки между ВНО по английскому языку и тестом по математике.