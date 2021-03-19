Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 19 марта
Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 19 марта
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе
Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе

В Минобразования рассказали, отменят ли ВНО-2021

В Минобразования рассказали, отменят ли ВНО-2021
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Несмотря на отмену ДПА для учеников 4 и 9 классов, ВНО в Украине будет проведено.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Он заверил, что МОН реализует все возможности для проведения онлайн-обучения без потери его качества, и, что отмена ДПА не повредит образованию. По его словам она была отменена из-за того, что не все дети в карантинных зонах имеют равный доступ к обучению.

ВНО 2021 будет проводиться, поскольку пример 2020 года показал, что можно провести тестирование в безопасных условиях даже при карантине.

Шкарлет анонсировал повышение зарплаты учителей на 9 процентов с 1 декабря 2021 года.

По информации главы образовательного комитета Сергея Бабака, ВНО-2020 показало, что результаты оказались лучше, чем ожидалось.

На данный момент по словам Бабака, МОН и Минцифры будут улучшать разработанную Всеукраинскую онлайн-школу.

Стоит напомнить, что МОН планирует забрать у выпускников 11 класса день отдыха и подготовки между ВНО по английскому языку и тестом по математике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

Все по теме:

Украина, ВНО, Минобразования.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
03 Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
04 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят
Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят
Будут бурить скважины в море: оккупанты признались, как собираются обеспечить Крым водой
Будут бурить скважины в море: оккупанты признались, как собираются обеспечить Крым водой
В Минобразования рассказали, отменят ли ВНО-2021
В Минобразования рассказали, отменят ли ВНО-2021
Он все отрицал: участница шоу &quot;Холостяк&quot; рассказала об измене
Он все отрицал: участница шоу "Холостяк" рассказала об измене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь