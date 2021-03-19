Украденные в Украине деньги отмываются в 80 странах мира, - НАБУ

Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) зафиксировали факты отмывания украинских денег в около 80 странах мира.

Об этом заявил глава ведомства Артем Сытник, сообщает пресс-служба ведомства.

"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира", - сказал он.

По его словам, в этих странах украденные в Украины деньги выводились и легализировались подследственными НАБУ лицами.

"А это чиновники высшего звена", - сказал Сытник.

При этом он не смог назвать сумму выведенных из Украины средств, а лишь отметил, что речь идет о миллиардах гривен.

Среди самых громких дел, он выделил разоблачение экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Новак обвиняется в организации преступной группы, которая получала неправомерную выгоду во времена, когда он руководил госагентством.

Как сообщалось ранее, фигурантам дела о хищениях средств "ПриватБанка" вручили еще три подозрения.