Украденные в Украине деньги отмываются в 80 странах мира, - НАБУ

Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) зафиксировали факты отмывания украинских денег в около 80 странах мира.
Об этом заявил глава ведомства Артем Сытник, сообщает пресс-служба ведомства.
"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира", - сказал он.
По его словам, в этих странах украденные в Украины деньги выводились и легализировались подследственными НАБУ лицами.
"А это чиновники высшего звена", - сказал Сытник.
При этом он не смог назвать сумму выведенных из Украины средств, а лишь отметил, что речь идет о миллиардах гривен.
Среди самых громких дел, он выделил разоблачение экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.
Новак обвиняется в организации преступной группы, которая получала неправомерную выгоду во времена, когда он руководил госагентством.
Как сообщалось ранее, фигурантам дела о хищениях средств "ПриватБанка" вручили еще три подозрения.