В Украине грозят полностью парализовать движение поездов: когда готовится самая массовая забастовка в истории

Сотрудники "Укрзализныци" готовятся к масштабной забастовке через две недели. Во время страйка будет остановлено движение всех поездов и парализованы любые перевозки.

Это следует из заявления Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Такое решение было принято 10 марта во время заседания центрального штаба по организации и проведению акции "работа по правилам" с соответствующими региональными штабами.

"Это конкретные консолидированные шаги сопротивления незаконным действиям и бездеятельности руководства Общества (АО "Укрзализныця", - ред.)", - говорится в заявлении.

Согласно обнародованной информации, забастовка пройдет 31 марта.

Глава временной следовательской комиссии Верховной рады по "УЗ" Юлия Гришина 18 марта рассказала о итогах встречи ВСК.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", - написала она.

Железнодорожники обвиняют руководство в непрофессионализме и незаконных действиях. По их словам, председатель правления УЗ Владимир Жмак игнорирует коллектив, а его решения лишь ухудшают условия жизни рабочих и их семей.

Больше о ситуации в УЗ читайте в материале "Телеграф": "Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников.