За год Украина потеряла десятки тысяч медработников: озвучены шокирующие данные

За прошедший год украинская сфера здравоохранения потеряла десятки тысяч медработников.

Об этом свидетельствуют данные отчета "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", подготовленным Центром Разумкова.

По оценкам экспертов, лишь за 2020 год из Украины выехали 66 тысяч врачей и медицинских работников.

Но и это не все, так на фоне пандемии коронавируса еще почти 34 тысячи медработников уволились. Большинство из них - пенсионного и предпенсионного возраста.

По состоянию на 1 января прошлого года, Минздрав сообщал о том, что медсистеме не хватает 33,7 тысяч врачей и 35 тысяч специалистов среднего медперсонала.

На фоне этого, в прошлом году наблюдался и рост безработицы среди работников сферы здравоохранения.

По сравнению с 2019 годом, число зарегистрированных безработных в этой сфере возросло с 17 тысяч до 28,4 тысяч.

Также сократилось количество открытых вакансий - с 43,4 тысяч в 2019 году до 27,7 тысяч по состоянию на 1 ноября 2020 года.

Эксперты указывают, что, несмотря на критическую ситуацию в системе здравоохранения, продолжается процесс массового сокращения медицинских работников в связи с ликвидацией медучреждений.

За прошлый год около 2 тысячи врачей и около 3 тысяч медсестер подали заявки в агентство трудоустройства в Польше, которая значительно упростила трудоустройство медработников из Украины и Беларуси.

Принятый Сенатом "Ковидный акт" лишил надобности врачей из этих стран проходить процедуру подтверждения дипломов, а вместе с тем и повысил зарплаты врачам, которые лечат инфицированных коронавирусом.

Таким образом зарплата врача в Польше составляет около 12-15 тысяч злотых (около 100 тысяч гривен), в то время, как в Украине средняя зарплата врача составляет 9 тысяч гривен, среднего медперсонала - 7,5 тысяч, а младшего - 6,1 тысяч.

Как сообщалось ранее, волонтер Леся Литвинова рассказала, что на Киевщине больше нет мест для больных в медучреждениях.