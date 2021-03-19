Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции
Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО
Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО

За год Украина потеряла десятки тысяч медработников: озвучены шокирующие данные

За год Украина потеряла десятки тысяч медработников: озвучены шокирующие данные
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

За прошедший год украинская сфера здравоохранения потеряла десятки тысяч медработников. 

Об этом свидетельствуют данные отчета "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", подготовленным Центром Разумкова.

По оценкам экспертов, лишь за 2020 год из Украины выехали 66 тысяч врачей и медицинских работников.

Но и это не все, так на фоне пандемии коронавируса еще почти 34 тысячи медработников уволились. Большинство из них - пенсионного и предпенсионного возраста.  

По состоянию на 1 января прошлого года, Минздрав сообщал о том, что медсистеме не хватает 33,7 тысяч врачей и 35 тысяч специалистов среднего медперсонала. 

На фоне этого, в прошлом году наблюдался и рост безработицы среди работников сферы здравоохранения. 

По сравнению с 2019 годом, число зарегистрированных безработных в этой сфере возросло с 17 тысяч до 28,4 тысяч. 

Также сократилось количество открытых вакансий - с 43,4 тысяч в 2019 году до 27,7 тысяч по состоянию на 1 ноября 2020 года. 

Эксперты указывают, что, несмотря на критическую ситуацию в системе здравоохранения, продолжается процесс массового сокращения медицинских работников в связи с ликвидацией медучреждений. 

За прошлый год около 2 тысячи врачей и около 3 тысяч медсестер подали заявки в агентство трудоустройства в Польше, которая значительно упростила трудоустройство медработников из Украины и Беларуси. 

Принятый Сенатом "Ковидный акт" лишил надобности врачей из этих стран проходить процедуру подтверждения дипломов, а вместе с тем и повысил зарплаты врачам, которые лечат инфицированных коронавирусом. 

Таким образом зарплата врача в Польше составляет около 12-15 тысяч злотых (около 100 тысяч гривен), в то время, как в Украине средняя зарплата врача составляет 9 тысяч гривен, среднего медперсонала - 7,5 тысяч, а младшего - 6,1 тысяч. 

Как сообщалось ранее, волонтер Леся Литвинова рассказала, что на Киевщине больше нет мест для больных в медучреждениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 195

Все по теме:

Врачи, Медицина, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
03 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
04 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Кому бояться дальше? Данилов рассказал, чем займется СНБО на следующем заседании
Кому бояться дальше? Данилов рассказал, чем займется СНБО на следующем заседании
В работе Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой: карта &quot;проблемных&quot; стран
В работе Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой: карта "проблемных" стран
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь