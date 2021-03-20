Скрипка оценил перспективы Вакарчука как политика: "Глядишь, станет президентом"

Заслуженный артист Украины и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка оценил шансы лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука стать президентом Украины.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

Скрипке задали вопрос о том, почему шоумены и спортсмены идут в политику, поставив в пример президента Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего главу партии "Голос" Святослава Вакарчука, который дважды заходил в политику и дважды из нее ушел.

"А Жак Ширак баллотировался пять раз. И все-таки стал президентом Франции. И был, кстати, самым удачным президентом, хоть зашел в политику почти старичком. Когда Вакарчуку будет 70 лет — глядишь, станет президентом", - пошутил Скрипка.

Вместе с тем, он отметил, что "публике постоянно нужна свежая кровь" и что "людям нравится вытирать ноги о кого-то".

"А когда человек в политику осознанно стремится, он должен понимать: народ у нас ненавидит политиков", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента Юлия Мендель провела передачу для жителей оккупированных территорий, но нарвалась на шквал критики.