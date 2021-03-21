Основатель BioNTech озвучил смелый прогноз по завершению локдаунов

В результате массовой вакцинации от коронавируса, локдауны перестанут вводить с 2022 года.

Такое мнение в комментарии изданию Die Welt озвучили основатель BioNTech Уюр Шахин и его жена Озлем Тюречи.

По мнению ученых коронавирус не исчезнет, но ограничения в странах Европы и США снимут до конца лета 2021 года.

"В конце лета мы, достигнем того, что нам больше не придется объявлять локдауны", - заявил Шахин.

В то же время с начала мировой вакцинации уже сделали более 400 млн прививок.

Пока наиболее популярны такие вакцины:

Pfizer / BioNTech,

Moderna,

AstraZeneca,

Johnson & Johnosn,

inovac,

Novavax.

Почти половину из всех вакцинированных проживают в США и Британии, что свидетельствует о том, что в странах отличаются показатели по количеству вакцинированных, например в Израиле уже вакцинированы 70 процентов граждан, тогда как в Украине кампания только началась.

Ученые прогнозируют окончание пандемии на начало 2022 года.

Стоит напомнить, что 19 марта на Львовщине выявили новый штамм коронавируса.