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Основатель BioNTech озвучил смелый прогноз по завершению локдаунов

Основатель BioNTech озвучил смелый прогноз по завершению локдаунов
11:15 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В результате массовой вакцинации от коронавируса, локдауны перестанут вводить с 2022 года.

Такое мнение в комментарии изданию Die Welt озвучили основатель BioNTech Уюр Шахин и его жена Озлем Тюречи.

По мнению ученых коронавирус не исчезнет, но ограничения в странах Европы и США снимут до конца лета 2021 года.

"В конце лета мы, достигнем того, что нам больше не придется объявлять локдауны", - заявил Шахин.

В то же время с начала мировой вакцинации уже сделали более 400 млн прививок.

Пока наиболее популярны такие вакцины:

  • Pfizer / BioNTech, 
  • Moderna, 
  • AstraZeneca, 
  • Johnson & Johnosn, 
  • inovac, 
  • Novavax.

Почти половину из всех вакцинированных проживают в США и Британии, что свидетельствует о том, что в странах отличаются показатели по количеству вакцинированных, например в Израиле уже вакцинированы 70 процентов граждан, тогда как в Украине кампания только началась.

Ученые прогнозируют окончание пандемии на начало 2022 года.

Стоит напомнить, что 19 марта на Львовщине выявили новый штамм коронавируса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Карантин, Локдаун, Pfizer / BioNTech, Уюр Шахин.
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