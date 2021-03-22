Волна детских самоубийств: в полиции обнародовали тревожные данные

Согласно статистике, в Украине ежегодно растет статистика подростковых суицидов. Так в 2020 году 123 подростка совершили самоубийство.

Об этом говорится в ролике, подготовленного специалистами ХНУВД о безопасном поведении детей в социальных сетях. Видео размещено на канале МВД в YouTube.

"По данным ЕРДР, в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, а уже в начале марта 2021 года органами Национальной полиции были зафиксированы 25 случаев самоубийств и 91 попытку совершить такие действия", - говорится в ролике.

Специалисты отмечают, что в сети активировались так называемые "группы смерти", в которых детям в квестовой форме выдаются задания, связанные с выполнением определенных действий, которые могут привести к травмированию или смерти участника. Большая часть из них, как отмечается, находится в Телеграме.

Зачастую целью организаторов таких каналов являются несовершеннолетние, у которых есть личные проблемы дома или в школах, а также те из них, в семьях которых нет здравых эмоциональных отношений, что побуждает их искать выход в Интернете.

Как сообщалось ранее, в Киеве неподалеку от ТЦ "Мега Сити" девушка прыгнула с многоэтажки и разбилась пробив крышу пристройки.