Воры начали использовать дроны в своих целях: украинец подробно расписал схему

Воры, специализирующиеся на проникновении в дома и квартиры, теперь взяли себе на вооружение квадрокоптеры, которыми успешно пользуются в своем преступном ремесле.

Об этом пишет во вторник, 23 марта, утром галерист, продюсер, коллекционер и глава Международного благотворительного фонда "Вильный птах" Олег Торгало.

Торгало рассказал, что ночью минувшей ночью их с супругой дом в коттеджном городке под Киевом обокрали домушники.

"Ночью, в 4 утра, ко мне в спальню забежала супруга, разбудила и сказала, что в доме кто-то ходит. Я моментально вскочил, схватил с тумбочки свое травматическое оружие и побежал осматривать дом. Сразу бросились в глаза открытые в гостиной шкафчики и перевернутый в прихожей портфель с выпотрошенным кошельком. Спустившись в гараж, я увидел открытое небольшое окно, со следами взлома", - написал он.

По словам Торгало, пока он осматривал подвал, приехала охрана частной компании, охраняющей коттеджный поселок.

"Ребята выскочили и побежали по периметру дома и на соседний участок с заброшенной стройкой. Во дворе мы услышали непонятный гул, подняв голову мы увидели, метров 15 над землей, сбоку завис среднего размера квадрокоптер. Странное чувство, когда тебя обокрали и еще наблюдают через камеру, как ты мечешься, злишься и что предпринимаешь. Заодно по современному обеспечивают безопасный отход, координируя тех кто залазил в дом. Я помахал им кулаком в обьектив, а охранник начал целится из автомата и квадрокоптер быстро улетел в сторону соседнего дачного поселка", - написал пострадавший.

По словам Торгало, после обследования дома и участка он сделал для себя вывод, что эта банда домушников профессионально подготовлена и оснащена.

"Даже обувь у них была профессиональная, бесшумная, с гладкой подошвой без протектора. Без следов грязи и отпечатков. Мы сразу определили, откуда они залезли и куда ушли… Полицию вызвал по срочному разбуженный начальник охраны городка и вскоре приехала опер группа. Полицейские оставили приятное впечатление, все четко и быстро, все сфотографировали, взяли показания, попытались найти отпечатки. Но у банды воров с квадрокоптером и рациями, перчатки то по любому были. Профессиональные преступники технически обеспеченны как спецслужбы, почти как в голливудских фильмах, по полной, этой ночью я это увидел воочию", - написал он.

Торгало рассказал, что коттеджный поселок, в котором он живет, охраняется и оснащен средствами видеонаблюдением.

"В городке, где мы живем два поста охраны, десятки камер, каждые пол часа ездит патруль, но что им патруль, если они за всеми их перемещениями наблюдают с высоты. В некогда образцовом и спокойном коттеджном городке, только за прошлый год произошло 10 краж, это на 90 домов! Каждый десятый был обворован. И это с десятками камер и немалой группой охраны, которых меняют за это время третий раз", - отметил галерист.

По словам пострадавшего, полицейские рассказали, что только у их группы это четвертая кража за ночь. В одном из случаев воры вскрыли замки в квартире простого дома на Оболони, втихую немного успели ее обчистить, но тоже проснулись хозяева. В остальных случаях вернувшиеся хозяева обнаружили обчищенные квартиры и дома.

В контексте произошедшего он отметил, что намерен оформить нарезное оружие, поскольку обороняться от злоумышленников травматическим пистолетом неэффективно.

"Мы если честно перекрестились и поблагодарили Бога, что так все обошлось, что я не проснулся во время кражи, не начал борьбу. Профессиональные преступники так просто бы в руки не дались, наверняка они заряженные, минимум ножом и готовы к любому повороту событий. А я для себя, еще раз понял, что надо оформить нарезное оружие. Что я со своими паралоновыми пульками, при серьезном замесе буду просто смешон", - написал Торгало.

Он также ратует за несложное получение разрешений на любое оружие, но при условии что оно будет хранится только дома.

"Каждый из нас, если по справедливости чести, имеет данное по рождению право полноценно защитить себя и своих близких. Не у всех есть под рукой брелок с тревожной кнопкой и охрана под боком. Да и какой от них толк в первые минуты встречи с захватчиком. Без оружия, наш дом не крепость, а ночлежка при складе имущества", - написал пострадавший от рук воров.

Спасение утопающих, это прежде всего дело самих утопающих - эта универсальная истина верна и в вопросе безопасности, опрометчиво надеяться только на то, что тебя кто-то другой спасет и прилетит моментально на помощь. Сейчас как никогда актуально вспомнить, что настоящий мужчина не только добытчик, а и надежный защитник своей семьи. Но какой зашитник без оружия. В это очень непростое время, каждый прежде всего сам должен позаботится о своей и своих близких безопасности", - подытожил Торгало.

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