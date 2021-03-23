Из "Сильпо" изъяли продукцию целого мясокомбината после жуткой находки в колбасе

Сеть супермаркетов "Сильпо изъяла продукцию мясокомбината "Гармаш" после скандала с нахождением червяка в колбасе. Официально в компании информацию не комментируют.

Информацию об исчезновении колбас и других мясных изделий из продажи разместил telegram-канал "Инсайдер UA".

"Мясная продукция "Гармаш" исчезла с полок супермаркетов "Сильпо" по всей Украине. Колбасы невозможно найти ни в магазинах, ни заказать онлайн. Этот факт заметили сами клиенты сети. Официально никаких комментариев по этому поводу в "Сильпо" пока не дают", - отмечают авторы канала.

Скандал с червями в колбасе мигом облетел украинский Интернет. Жительница Одессы Инга Подлесная купила колбасу на бутерброды, но внутри нашла червяка. Об этом женщина написала в facebook, после чего новость была разобрана средствами массовой информации.

Напомним, по словам начальника отдела планирования и надзора за товарами Госпотребинспекции Вячеслава Бурковского, более трети продуктов питания (36%) в Украине являются некачественными.