Блогер озадачила сеть роликом "о жизни следователя в Украине"

В тренды соцсети Тик-Ток попало видео пользовательницы под никнеймом alisaa_love о том, каково это быть следователем в Украине.

Соответствующее видео размещено в ее профиле в TikTok.

На кадрах видно, как девушка демонстрирует роскошный образ жизни и отдыхает на разных курортах мира. При этом остальные ее видео набирают по несколько сотен просмотров, в то время, как это лишь за день собрало более тридцати тысяч.

На странице девушки в Инстаграм указано, что она занимается диджитал-маркетингом с 2013 года.

При этом только за последние несколько недель у нее выложены фотографии с разных курортов и городов Украины и мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@lisa_alisaa77)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@lisa_alisaa77)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@lisa_alisaa77)

На соответствующее видео обратил внимание один из основателей "Демократичной Сокиры" Антон Швец.

"Могу только порадоваться за украинскую правоохранительную систему. Армани и парфюм за 200 баксов в конце на зарплату простого работника - это очень высокий уровень социальных гарантий", - написал он.

Впрочем в комментариях к записи указали, что такие духи могут стоить около 3-4 тысяч гривен, да и "богатство" не выглядит сколь-либо внушительным.

Другие же пользователи сети указали, что ее инстаграм зарегистрирован на российской электронной почте, так что профиль и вовсе может быть фейком.

Как сообщалось ранее, в Украине в марте разгорелся сексистский скандал вокруг начальницы Бучанского отделения полиции Елены Дорошенко.