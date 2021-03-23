Скачать
Вторник, 23.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
Скандалы, интриги, договорняки: когда и как расколется "Голос" и кто в Раде может пойти по тому же пути
Скандалы, интриги, договорняки: когда и как расколется "Голос" и кто в Раде может пойти по тому же пути
"Фактически лишили свободы": суд принял решение по задержанному за битье стёкол на Банковой активисту
"Фактически лишили свободы": суд принял решение по задержанному за битье стёкол на Банковой активисту
Украинские фехтовальщики завоевали "серебро" на Кубке мира в России (видео)
Украинские фехтовальщики завоевали "серебро" на Кубке мира в России (видео)

Блогер озадачила сеть роликом "о жизни следователя в Украине"

Блогер озадачила сеть роликом "о жизни следователя в Украине"
Обновлено 18:10 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

В тренды соцсети Тик-Ток попало видео пользовательницы под никнеймом alisaa_love о том, каково это быть следователем в Украине. 

Соответствующее видео размещено в ее профиле в TikTok

На кадрах видно, как девушка демонстрирует роскошный образ жизни и отдыхает на разных курортах мира. При этом остальные ее видео набирают по несколько сотен просмотров, в то время, как это лишь за день собрало более тридцати тысяч. 

На странице девушки в Инстаграм указано, что она занимается диджитал-маркетингом с 2013 года.  

При этом только за последние несколько недель у нее выложены фотографии с разных курортов и городов Украины и мира. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@lisa_alisaa77)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@lisa_alisaa77)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@lisa_alisaa77)

 

На соответствующее видео обратил внимание один из основателей "Демократичной Сокиры" Антон Швец. 

"Могу только порадоваться за украинскую правоохранительную систему. Армани и парфюм за 200 баксов в конце на зарплату простого работника - это очень высокий уровень социальных гарантий", - написал он. 

Впрочем в комментариях к записи указали, что такие духи могут стоить около 3-4 тысяч гривен, да и "богатство" не выглядит сколь-либо внушительным. 

Другие же пользователи сети указали, что ее инстаграм зарегистрирован на российской электронной почте, так что профиль и вовсе может быть фейком. 

Как сообщалось ранее, в Украине в марте разгорелся сексистский скандал вокруг начальницы Бучанского отделения полиции Елены Дорошенко. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

Все по теме:

Украина, TikTok.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Абсолютно голая Настя Ивлеева появилась на обложке Playboy
02 "В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
03 Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
04 Охранник супермаркета в Киеве ударил покупательницу: инцидент попал на видео
05 Катапульта убила экипаж российского бомбардировщика: появились данные о погибшем командире (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коллекционер чуть не вывез из Украины десятки монет времен Екатерины ІІ (фото)
Коллекционер чуть не вывез из Украины десятки монет времен Екатерины ІІ (фото)
Маски стали обязательны на улицах, пляжах и даже кладбищах в &quot;красной&quot; зоне: подробности
Маски стали обязательны на улицах, пляжах и даже кладбищах в "красной" зоне: подробности
В Украине лишь одна область осталась в &quot;желтой&quot; зоне карантина (карта)
В Украине лишь одна область осталась в "желтой" зоне карантина (карта)
Австралию затопило крупнейшее за 60 лет наводнение (фото, видео)
Австралию затопило крупнейшее за 60 лет наводнение (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь