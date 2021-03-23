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Газета The Times "отдала" Украину Беларуси на карте

Газета The Times "отдала" Украину Беларуси на карте
20:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Ежедневная газета Великобритании The Times попала в еще один конфуз с обозначением Украины на карте Европы. 

В этот раз, газета обнародовала данные по распространению коронавируса в европейских странах, но на карте для Украины места не нашлось, а вместо неё красуется вторая Беларусь. 

Соответствующая карта была обнародована в выпуске от 23 марта, - ее можно увидеть на 6-7 страницах.

The Times

Это не первый раз, когда The Times попал в неловкую ситуацию из-за Украины. Так в 2018 году газета обнародовала карту с "российским Крымом"

Тогда на это обратили внимание в посольстве Украины в Британии, после чего редакция принесла официальные извинения

Примечательно, что на карте в свежем выпуске оккупированный полуостров прикрыт табличкой о данных по коронавирусу в Турции. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Великобритания, Беларусь.
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