Газета The Times "отдала" Украину Беларуси на карте

Ежедневная газета Великобритании The Times попала в еще один конфуз с обозначением Украины на карте Европы.

В этот раз, газета обнародовала данные по распространению коронавируса в европейских странах, но на карте для Украины места не нашлось, а вместо неё красуется вторая Беларусь.

Соответствующая карта была обнародована в выпуске от 23 марта, - ее можно увидеть на 6-7 страницах.

Это не первый раз, когда The Times попал в неловкую ситуацию из-за Украины. Так в 2018 году газета обнародовала карту с "российским Крымом".

Тогда на это обратили внимание в посольстве Украины в Британии, после чего редакция принесла официальные извинения.

Примечательно, что на карте в свежем выпуске оккупированный полуостров прикрыт табличкой о данных по коронавирусу в Турции.