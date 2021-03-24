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Экс-нардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко заподозрили в создании ЧВК: что об этом известно

Экс-нардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко заподозрили в создании ЧВК: что об этом известно
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф

СБУ разоблачила существование в Украине военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

СБУ разоблачила ЧВК в Украине

Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые выходки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

СБУ разоблачила ЧВК в Украине

Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 украинцев.

"Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях", - отмечают в СБУ.

СБУ разоблачила ЧВК в Украине

По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и в Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".

Кроме этого, по версии следствия, и Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Отметим, что Евгений Шевченко в Facebook сообщил, что утром в среду, 24 марта, СБУ проводила у него обыск и "ничего незаконного не нашли, ничего не изъяли".

Кроме того, Шевченко отметил, что не удивится, если, например,  "в кучу получит подозрение в убийстве Павла Шеремета".

Как сообщал "Телеграф", ранее 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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СБУ, Видео, Фото, Семен Семенченко, Евгений Шевченко, СБУ ЧВК.
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