Большинство украинцев считают, что коронавирус создали специально: названы причины (инфографика)

Более 70 процентов украинцев считают, что коронавирус был создан в лаборатории.
Об этом говорится в исследовании соцгруппы "Рейтинг".
Согласно данным исследования, 71% граждан твердо уверены, что COVID-19 создали искусственно.
19% из опрошенных считают, что коронавирус возник естественным путем.
При этом, из тех, кто считает "корону" созданным 31% уверены, что его создали с помощью научного эксперимента, 27% считают вирус биологическим оружием, а 40% оружием с целью сокращения количества населения Земли.
В то же время 17% уверены, что вирус создали для экономического кризиса, а 16% - для заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.
Стоит напомнить, что исследователи НАН дали неутешительный прогноз на август для Украины.