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Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Большинство украинцев считают, что коронавирус создали специально: названы причины (инфографика)

Большинство украинцев считают, что коронавирус создали специально: названы причины (инфографика)
13:43 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Более 70 процентов украинцев считают, что коронавирус был создан в лаборатории.

Об этом говорится в исследовании соцгруппы "Рейтинг".

Согласно данным исследования, 71% граждан твердо уверены, что COVID-19 создали искусственно.

19% из опрошенных считают, что коронавирус возник естественным путем.

При этом, из тех, кто считает "корону" созданным 31% уверены, что его создали с помощью научного эксперимента,  27% считают вирус биологическим оружием, а 40% оружием с целью сокращения количества населения Земли.

Коронавирус в Украине поставил сразу два новых антирекорда - где больше всего заболевших и умерших

В то же время 17% уверены, что вирус создали для экономического кризиса, а 16% - для заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.

скринСтоит напомнить, что исследователи НАН дали неутешительный прогноз на август для Украины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 213

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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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