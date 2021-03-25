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Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"
Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"

Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"

Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"
14:21 Сегодня Телеграф

"Нафтогаз Украины" в апреле не будет повышать цены на газ для населения. Стоимость останется на текущем уровне 6,86 грн/куб. м.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, которая была у них в марте. И таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", - заявил чиновник.

Отметим, Коболев не озвучил фиксированную цену, которую компания готова предложить в рамках годового контракта для населения и оптовых покупателей. Его срок действия начнется 1 мая 2021 года.

"Эта цена пока еще не определена. Мы подписали первый большой контракт, который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года", - пояснил Коболев.

Он также рассказал, что доля "Нафтогаза" на рынке с августа 2020 года на сегодня выросла и составляет 13%.

Напомним, в бюджете на 2021 год может не хватить денег, выделенных на субсидии. Это значит, что не все льготники смогут получить финансирование.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Нафтогаз, Апрель, Цены на газ, Андрей Коболев.
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