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Пятница, 26.03.2021
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Антициклон Margarethe наведет порядок: синоптик рассказала, какой будет погода в конце рабочей недели

Антициклон Margarethe наведет порядок: синоптик рассказала, какой будет погода в конце рабочей недели
05:37 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украину 26 марта придет потепление, но осадки в видео дождя и мокрого снега ожидаются на юге страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, температура воздуха в пятницу будет держаться на уровне +6 +12 градусов, ветер будет умеренный.

Антициклон Margarethe принесет в страну более сухие воздушные массы, но на юге и юго-востоке Украины ожидаются дождь и мокрый снег.

В Киеве 26 марта погода будет солнечной и относительно теплой, днем температура поднимется до +8 градусов.

карта

Карта УГМЦ.

В то же время с субботу-воскресенье 27 и 28 марта потеплеет еще на несколько градусов, а со следующей недели температура воздуха поднимется до +12 +16 градусов.

Стоит напомнить, что ранее украинские синоптики поделились прогнозом и рассказали, когда в стране ждать потепления.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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