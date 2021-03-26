Антициклон Margarethe наведет порядок: синоптик рассказала, какой будет погода в конце рабочей недели

В Украину 26 марта придет потепление, но осадки в видео дождя и мокрого снега ожидаются на юге страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, температура воздуха в пятницу будет держаться на уровне +6 +12 градусов, ветер будет умеренный.

Антициклон Margarethe принесет в страну более сухие воздушные массы, но на юге и юго-востоке Украины ожидаются дождь и мокрый снег.

В Киеве 26 марта погода будет солнечной и относительно теплой, днем температура поднимется до +8 градусов.

Карта УГМЦ.

В то же время с субботу-воскресенье 27 и 28 марта потеплеет еще на несколько градусов, а со следующей недели температура воздуха поднимется до +12 +16 градусов.

Стоит напомнить, что ранее украинские синоптики поделились прогнозом и рассказали, когда в стране ждать потепления.